മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ നടപടി; രണ്ടു പേർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

കോഴിക്കോട് : കല്ലായിയിൽ കോൺഗ്രസ് എ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ രഹസ്യയോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നടപടിയുമായി ഡി.സി.സി. രണ്ടു നേതാക്കളെ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. രാജീവൻ തിരുവച്ചിറ, ജി.സി.പ്രശാന്ത്കുമാർ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് നടപടി. ഡി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് കീച്ചമ്പ്രയെ പരസ്യമായി താക്കീത് ചെയ്തു. ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ മുൻ അധ്യക്ഷൻ യു. രാജീവൻ മാസ്റ്റർ പരസ്യമായി ഖേദപ്രകടനം നടത്തണമെന്നും ഡിസിസി നിർദേശിച്ചു.

ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഡി.സി.സിക്ക് കിട്ടിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും ശുപാർശയും കെ.പി.സി.സിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരൻ്റെ നി‍‍ർദ്ദശപ്രകാരമാണ് നടപടി. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ നടത്തിയ കയ്യേറ്റം കോൺഗ്രസ് സംസ്കാരത്തിന് ചേർന്നതല്ലെന്നാണ് അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

English summary

The DCC has taken action in the case of the attack on the journalists who came to cover the secret meeting of the Congress A group in Kallai by the Congress leaders