കോടമഞ്ഞു പുതച്ച് പൊൻമുടി:പഴയപ്രതാപത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ കോവളം; വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നു

Onam

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഒരിടവേളയ്ക്കു ശേഷം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്നലെ മുതൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. ഓണം, ദീപാവലി, മുഹറം തുടങ്ങിയ ആഘോഷ ദിവസങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നത്. ബീച്ചുകൾ അടക്കമുള്ള തുറസായ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പൊലീസിൻ്റെ എയഡ്പോസ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. മതിയായ വാക്സിൻ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനാനുമതി. വിനോദ സഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നതോടെ ടൂറിസം മേഖല ഉണർവിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് തിരികെ മടങ്ങുകയാണ്.

English summary

After a hiatus in the state, the tourist resorts started functioning from yesterday. The tourism centers are open for festive days like Onam, Diwali and Muharram. Access to open areas, including beaches, is facilitated with the help of police aidposts. Only those who produce sufficient vaccine documents will be allowed to enter. With the opening of tourist destinations, the tourism sector is returning to the path of revival.