വ്യാജൻമാർ നിറയുന്ന 'ക്ലബ്ബ്ഹൗസ്'! പൃഥ്വിരാജിനു ദുൽഖറിനും പിറകേ നിവിൻ പോളിയും സുരേഷ് ഗോപിയും... ഇനിയും വരും

oi-Binu Phalgunan

ഒരൊറ്റ ആഴ്ച കൊണ്ടാണ് ക്ലബ്ബ്ഹൗസ് എന്ന ആപ്പ് മലയാളികള്‍ക്കിടയില്‍ വൈറല്‍ ആയത്. അതിനും മുമ്പ് ഐഒഎസില്‍ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ആപ്പ്, ആന്‍ഡ്രോയ്ഡില്‍ എത്തിയതോടെ ആണ് മലയാളികള്‍ക്കിടയില്‍ തരംഗമായത്.

'ക്ലബ്ബ്ഹൗസ്' വന്ന വഴി... ലോകം കീഴടക്കുന്ന ആപ്പിന്റെ ഇന്ത്യൻ ബന്ധം, ഹൃദയത്തെ തൊടുന്ന പിന്നാന്പുറ കഥ

ഏത് സമയത്തും ക്ലബ്ബ്ഹൗസില്‍ ഓപ്പണ്‍ റൂമുകളില്‍ കൊണ്ടുപിടിച്ച ചര്‍ച്ചകളാണ്. അതില്‍ രാഷ്ട്രീയവും സിനിമയും സംസ്‌കാരവും സാഹിത്യവും ജീവിതവും കട്ടച്ചളിയും ഡ്രാഗണ്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളും തുടങ്ങി ഇല്ലാത്ത മേഖലകളില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ സെലിബ്രിറ്റികളുടെ വ്യാജന്‍മാരും അരങ്ങുതകര്‍ക്കുകയാണ് ക്ലബ്ബ്ഹൗസില്‍. പരിശോധിക്കാം...

English summary

Don't believe these celebrity accounts on Clubhouse! They are not original... Nivin Pauly and Suresh Gopi are the new ones in the list