oi-Binu Phalgunan

മലപ്പുറം/ കോഴിക്കോട്: മുസ്ലീം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ച് നേതൃത്വം പറയുന്നത് മാത്രം കേള്‍ക്കുന്ന ഒരു പെണ്‍കൂട്ടമായിരുന്ന വനിത ലീഗ് മാത്രം ആയിരുന്നു പരിചിതം. വനിത ലീഗില്‍ നിന്നും പലപ്പോഴും അപശബ്ദങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നെങ്കിലും, ഒരു കണ്ണുരുട്ടലില്‍ അവസാനിക്കാവുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍.

എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ എംഎസ്എഫിന്റെ വനിത വിഭാഗം ആയ 'ഹരിത' തുടങ്ങിവച്ച പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, എല്ലാ മുന്‍വിധികളേയും തകര്‍ത്തെറിയുന്ന ഒന്നാണ്. അമര്‍ത്തിവയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോഴെല്ലാം അത് കൂടുതല്‍ പുറത്തേക്ക് തള്ളിവരികയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും മുസ്ലീം ലീഗ് നേതൃത്വം പാഠം പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഫാത്തിമ തഹ് ലിയയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള നടപടി നീക്കം അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്.

MSF Haritha Issue: Muslim League failed to solve the problem in all dimensions. And finally they are planning to take action against the MSF National Vice President Fathima Thahliya for supporting Haritha leaders.