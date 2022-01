India

oi-Jithin Tp

ന്യൂദല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നതോടെ വീണ്ടും ലോക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് ദല്‍ഹിയിലെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. കൊവിഡിന്റെ ആരംഭകാലത്ത് ലോക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയപ്പോള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ദുരിതത്തിലായത് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളായിരുന്നു. അന്നത്തെ അവസ്ഥ ആവര്‍ത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഭയത്താലാണ് തൊഴിലാളികള്‍ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്.

നിലവില്‍ ദല്‍ഹിയില്‍ വാരാന്ത്യ കര്‍ഫ്യൂ ആണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ കൊവിഡ് വ്യാപിപിക്കുന്നതോടെ വാരാന്ത്യ കര്‍ഫ്യൂ ലോക്ഡൗണിലേക്ക് വഴി മാറിയാല്‍ ഭക്ഷണത്തിനും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയ്ക്കുമെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുമെന്നാണ് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ കരുതുന്നത്.

നിങ്ങള്‍ മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നത് തുടര്‍ന്നാല്‍ ദില്ലിയില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തില്ല; അരവിന്ദ് കേജ്രിവാള്‍

English summary

Migrant workers in Delhi are returning home for fear of another lockdown as covid spreads across the country. When the lockdown was introduced in covid's early days, it was the out-of-state workers who suffered the most.