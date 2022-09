India

ന്യൂദല്‍ഹി: ഇനിയുള്ള അഞ്ച് മാസം കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളും പ്രവര്‍ത്തകരും തെരുവിലുണ്ടാകും എന്ന് എ ഐ സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാല്‍. മനോരമ ഓണ്‍ലൈനിനോടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. സംഘടനാപരമായി കോണ്‍ഗ്രസിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും ബി ജെ പിയുടെ വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് എതിരായുമാണ് യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം താനാണ് യാത്ര നയിക്കുന്നത് എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണം പാടില്ല എന്ന് പാര്‍ട്ടിയോട് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും കെ സി വേണുഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു. ഇത് കോണ്‍ഗ്രസന്റെ യാത്രയാണ്. ഇതിന് രാഹുലിന്റെ നേതൃത്വവും സാന്നിധ്യവും അനിവാര്യമാണ് എന്ന് പാര്‍ട്ടി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

English summary

KC Venugopal said that Rahul Gandhi and congress leaders will be on the streets for the next 5 months