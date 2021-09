വാക്സിനേഷൻ 88 ശതമാനം കടന്നു ; ഒൻപതേമുക്കാൽ ലക്ഷം ഡോസ് കൂടി ലഭ്യമായി

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കൊവിഡ് വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 88 ശതമാനം കടന്നതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്. വാക്‌സിനേഷൻ എടുക്കേണ്ടവരുടെ ജനസംഖ്യ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചതായും മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്തിന് 9,79,370 ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ കൂടി ലഭ്യമായതായും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്ത് 3,31,610 ഡോസ് വാക്സിനും എറണാകുളത്ത് 3,85,540 ഡോസും കോഴിക്കോട് 2,62,220 ഡോസുമാണ് പുതുതായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

English summary

According to the Department of Health, 88 per cent of the people in the state have received Covid vaccination.