ജവാദ് ചുഴലിക്കാറ്റ് വടക്കൻ ആന്ധ്രപ്രദേശ് - ഒഡിഷ തീരത്ത്; മുന്നറിയിപ്പ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ജവാദ് ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പുകളും നിർദേശങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ന്യൂനമർദ്ദം വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് 30 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ന്യൂനമർദ്ദം അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായും തുടർന്ന് ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാനും സാധ്യതയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

2021 rainiest year for Kerala in 6 decades | Oneindia Malayalam

English summary

The Central Meteorological Department has issued warnings and warnings in the wake of the formation of Hurricane Jawad in the Bay of Bengal.