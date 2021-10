വീട്ടുകരം തട്ടിയെന്ന പ്രചരണം സത്യവിരുദ്ധം; പ്രതികരണവുമായി മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: നഗരസഭയിൽ ജനങ്ങൾ നൽകിയ വീട്ടുകരം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന തരത്തിൽ ചിലമാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന പ്രചരണം സത്യവിരുദ്ധമെന്ന് മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ. സംഭവത്തിൽ നഗരസഭ സ്വീകരിച്ച എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പത്രമാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരുടെയും വീട്ടുകരം നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്നും വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന പൊലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു. വാസ്തവമിതാണെന്നിരിക്കെ 'നികുതിവെട്ടിപ്പ് സമ്മതിച്ച് മേയർ' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഒരു മാധ്യമത്തിൽ വന്ന വാർത്ത വസ്തുതയ്ക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്നും ആര്യാ രാജേന്ദ്രൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English summary

Mayor Arya Rajendran has said that the propaganda carried out by some media and political parties that the people have lost their houses in the corporation is untrue