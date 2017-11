ഹേമ മാലിനി എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബിയോണ്ട് ഡ്രീം ഗേൾ എന്ന പുസ്തകം വായിച്ചാൽ മതി

Subscribe to Oneindia Malayalam

ശ്രീ റാം കമൽ മുഖർജി ശ്രീമതി ഹേമ മാലിനിയെക്കുറിച്ചെഴുതിയ 'Beyond the dream girl 'എന്ന പുസ്തകത്തെ ആരാധകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി. ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ 50 വർഷം പിന്നിടുന്ന ഹേമ മാലിനി തന്നെയാണ് ഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ സൂപ്പർസ്റ്റാർ എന്ന് ശ്രീ റാം മുഖർജി പറഞ്ഞപ്പോൾ നിറഞ്ഞ കൈയ്യടിയോടുകൂടി സദസ്സ് അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഹേമ മാലിനി എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകയെ നന്നായി മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് 'Beyond the dream girl ' എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആദ്യമായി പ്രധാനമന്ത്രി ഫോർവേഡ് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ശ്രീമതി ഹേമ മാലിനി യെക്കുറിച്ചുള്ള 'ബീയോണ്ട്ദി ഡ്രീം ഗേൾ. എല്ലാവർക്കും പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാൻ കഴിയുമെങ്കിലും അതെങ്ങനെ രസകരമാക്കുന്നു എന്നത്തിലാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരന്റ്റെ വിജയം എന്ന് ശ്രീമതി ഹേമ മാലിനി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

English summary

Read ''Beyond dream girl'' book to know more about Hema Malini as a politician