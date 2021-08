International

oi-Binu Phalgunan

കാബൂള്‍: അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന് മുന്നില്‍ പ്രതിച്ഛായ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് താലിബാന്‍. പഴയ തീവ്രവാദികളില്ല തങ്ങള്‍ എന്ന് അവര്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് പറയുന്നതിന് പിന്നിലെ ചേതോവികാരം അത് മാത്രമാണെന്നേ ഇപ്പോള്‍ കരുതാനാകൂ. പുറത്തേക്ക് നടത്തുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്തേക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ താലിബാന്‍ ചെയ്യുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്.

സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ താലിബാന്‍ വക്താവ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞത്. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഇസ്ലാം ഉറപ്പ് നല്‍കുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നല്‍കുമെന്നായിരുന്നു അതില്‍ പ്രധാനം. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് എല്ലാ സംരക്ഷണവും ഉറപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ അന്നേദിവസം നടന്നത് ഇതിന് കടകവിരുദ്ധമായ സംഭവം ആയിരുന്നു.

English summary

Taliban killed a woman for not wearing a burqa, on the same day they announced women friendly policy. The woman was shot dead in Takhar province and the photograph is spreading now.