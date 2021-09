ഐഎൻഎൽ പ്രതിസന്ധി വീണ്ടും പുകയുന്നു; സമവായധാരണകളുടെ തുടർച്ചയായ ലംഘനം... കാന്തപുരത്തിന് അതൃപ്തി, 11 ന് യോഗം

Kerala

oi-Binu Phalgunan

കോഴിക്കോട്: ഐഎന്‍എലില്‍ കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കര്‍ മുസ്ലിയാര്‍ ഇടപെട്ട് സമവായം സാധ്യമാക്കിയതിന് ശേഷവും പ്രതിസന്ധികള്‍ ഉടലെടുക്കുന്നു. സമവായ ധാരണകള്‍ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവര്‍കോവില്‍ നടത്തിയ മെമ്പര്‍ഷിപ് വിതരണം ആയിരുന്നു തുടക്കം. അതിന് ശേഷം കാസിം ഇരിക്കൂര്‍ വിഭാഗം ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ വീണ്ടും നടത്തി എന്നാണ് ഉയരുന്ന പരാതി.

ഈ വിഷയം മധ്യസ്ഥ ചര്‍ച്ച നടത്തിയ കാന്തപുരത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുകയും കടുത്ത അസംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് വിവരം. മന്ത്രി മഞ്ചേരിയില്‍ നടത്തിയ പരിപാടി മാത്രമല്ല, തൃശൂരിലും കാസര്‍ഗോഡും സമാനമായ പരിപാടികള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. ഇത് ഐഎന്‍എലിലെ നിലവിലെ സമവായങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയര്‍ത്തുന്നത്.

Crisis sores out in INL again, membership campaign by Kassim faction will be questioned in Saturday's meeting. AP Aboobacker Musliyar is unhappy with current developments.