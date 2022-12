Kerala

തിരുവനന്തപുരം: സിവില്‍ സപ്ലൈസ് കോര്‍പറേഷന് കീഴില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എല്ലാ റേഷന്‍ കടകളുടെയും മുഖം മാറുന്നു. റേഷന്‍ കടകളെ കെ സ്‌റ്റോര്‍ എന്നാക്കി മാറ്റുന്ന കൂടുതല്‍ സേവനങ്ങള്‍ ഇതിന് കീഴില്‍ കൊണ്ടുവരും എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിച്ച നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കെ - സ്റ്റോറുകള്‍ വഴി റേഷന്‍ വിതരണത്തോടൊപ്പം തന്നെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കാനും സാധിക്കും. ബാങ്കിങ് ഇടപാടും അക്ഷയ സേവന സൗകര്യവും ലഭ്യമാകുന്ന ഹൈടെക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി സംസ്ഥാനത്തെ റേഷന്‍ കടകളെ മാറ്റും എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഇത് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയില്‍ കൂടി അറിയിച്ചതോടെ റേഷന്‍ കടകള്‍ കെ സ്റ്റാറാകാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്.

