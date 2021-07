Kerala

oi-Binu Phalgunan

തൃശൂര്‍: കൊടകര കുഴല്‍പണ കവര്‍ച്ചാ കേസില്‍ പോലീസ് സമര്‍പ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിലെ നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ ബിജെപിയെ കുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പണം കവര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് പരാതി നല്‍കാന്‍ വൈകി എന്നതിന്റെ ഉത്തരവും കുറ്റപത്രത്തില്‍ ധര്‍മരാജന്റെ മൊഴിയിലുണ്ട്.

ധര്‍മരാജന്‍ കടത്തിയത് 21 കോടിയോളം രൂപ; എല്ലാം ഒരുമാസത്തിനുള്ളില്‍, ഏറ്റവും അധികം തൃശൂരിലേക്ക്

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബിജെപിയുടെ കുഴല്‍പണം; അന്ന് ഒഴുക്കിയത് 12 കോടി... ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊടുമുമ്പായി പാര്‍ട്ടിയില്‍ എത്തിയ ഇ ശ്രീധരന്‍, ജേക്കബ് തോമസ് എന്നിവര്‍ എന്ത് നിലപാടെടുക്കും എന്ന് ഭയന്നാണ് കുഴല്‍പണം കവര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പരാതി നല്‍കാതിരുന്നത് എന്നാണ് ധര്‍മരാജന്‍ പറയുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ, ഇക്കാര്യം അവര്‍ അന്നേരം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ ബിജെപിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കപ്പെട്ടേനെ. പരിശോധിക്കാം...

മൂന്നര കോടിയല്ല, 6.3 കോടി? കുഴല്‍പണ കേസില്‍ ബിജെപിയ്ക്ക് ക്ലീന്‍ ചിറ്റില്ല, സുരേന്ദ്രനടക്കം സംശയനിഴലില്‍ തന്നെ

English summary

Kodakara Balck Money Case: Why Dharmarajan delayed filing complaint? BJP feared the consequences. If E Sreedharan and Jacob Thomas came to know about the black money deal, BJP feared they may resign from party.