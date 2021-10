മുല്ലപ്പെരിയാറിന് പിന്നാലെ ചെറുതോണിയും തുറക്കും; തുറക്കുക നാളെയോ മറ്റന്നാളോ; നിലവിൽ ജലനിരപ്പ് 2398.28 അടി

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം/ഇടുക്കി: മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം തുറന്നാൽ ചെറുതോണി ഡാം കൂടി തുറക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് വൈദ്യുതിബോർഡ്. നാളെ വൈകിട്ട് നാലിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ രാവിലെയോ ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ ഒരു ഷട്ടർ തുറന്നേക്കും. ഇടുക്കിയിലെ ജലനിരപ്പ് നിലവിൽ 2398.28 അടി. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട് സെക്കൻഡിൽ 3000 ഘനയടി വെള്ളമാണ് ഒഴുക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഡാം തുറന്നാലും പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് അപകട പരിധി കടക്കില്ലെന്ന് ജലവിഭവ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻറെ പരിസരത്തുള്ള 380 കുടുംബങ്ങളെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ബന്ധുവീടുകളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English summary

If the Mullaperiyar dam is opened, the Cheruthoni dam will also have to be opened said kseb