Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ഓണക്കാലത്ത് പാല്‍, തൈര് വില്‍പ്പനയില്‍ സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡിട്ട് മില്‍മ.ഉത്രാടം, തിരുവോണം, അവിട്ടം, ചതയം ദിവസങ്ങളിലായി 79,86,916 ലിറ്റര്‍ പാലാണ് വിറ്റത്. ഓണക്കാല വില്‍പ്പനയില്‍ മുന്‍വര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ 6.64 ശതമാനത്തിന്‍റെ വര്‍ധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, തിരുവോണ ദിവസം മാത്രം 32,81,089 ലിറ്റര്‍ പാൽ വിൽപ്പന നടത്തിയെന്നതും അടുത്തകാലത്തൊന്നുമില്ലാത്ത റെക്കോർഡ് വിൽപ്പനയാണ്. 2020 ല്‍ ഇത് 29,33,560 ലിറ്റര്‍ ആയിരുന്നു. 11.85 ശതമാനത്തിന്‍റെ വര്‍ധനവുണ്ടായതായിട്ടുള്ളതായും മിൽമ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

English summary

Milma sold 79,86,916 liters of milk during Utradam, Thiruvonam, Avittam and Chatayam days. Onam sales were up 6.64 per cent year-on-year. At the same time, on the day of Thiruvonam alone, 32,81,089 liters of milk was sold, a record sales in recent times.