സ്കൂൾ തുറക്കൽ; അധ്യാപക - യുവജന സംഘടനകളുമായി ചർച്ച നടത്തി വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: കൊവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തോളമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് അധ്യാപക യുവജനസംഘടനകളുടെ യോഗം ചേർന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് യോഗങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.

English summary

A meeting of teacher youth organizations was convened to discuss arrangements in the wake of the reopening of schools in the state that have been closed for the past two years following the covid expansion.