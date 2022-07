'ശരിക്കും പൊലീസാണെങ്കില്‍ ശബരിമല, കെ റെയില്‍ സമരക്കാരെ അടിച്ച പൊലീസുകാരെ തല്ലിക്കൊന്നേനെ'; സുരേഷ് ഗോപി

Kerala

oi-Jithin Tp

കോഴിക്കോട്: മലയാള സിനിമയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമായി പൊലീസ് വേഷം അവതരിപ്പിച്ച് സൂപ്പര്‍താര നിരയിലേക്ക് ഉയര്‍ന്ന താരമാണ് സുരേഷ് ഗോപി. ബി ജെ പി എം പിയായ ശേഷം സിനിമയില്‍ നിന്ന് അവധി എടുത്ത താരം ഇപ്പോള്‍ രാജ്യസഭാ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയായതോടെ വീണ്ടും സിനിമയില്‍ സജീവമാവുകയാണ്.

പൊലീസ് വേഷത്തില്‍ എത്തിയ പാപ്പന്‍ എന്ന സിനിമ ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് റിലീസ് ആയത്. ഇപ്പോഴിതാ റിയല്‍ ലൈഫില്‍ പൊലീസ് ആയിരുന്നെങ്കില്‍ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് സുരേഷ് ഗോപി നല്‍കിയ മറുപടിയാണ് ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്. റെഡ് എഫ് എം മലയാളത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി.

English summary

what would you do if you were the police in real life here is suresh gopi's answer