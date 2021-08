വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രായവും വെല്ലുവിളിയും തടസ്സമല്ലെന്ന് തെളിയിച്ച ഇവർ!!!

Thiruvananthapuram

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രായവും വെല്ലുവിളിയും തടസ്സമല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ആറ്റിങ്ങലിലുള്ള നഗരസഭ സാക്ഷരതാ മിഷനിലെ നാല് പഠിതാക്കൾ. തിരക്ക് പിടിച്ച കലാജീവിതത്തില്‍ മുടങ്ങിപ്പോയ ഉപരിപഠനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനാണ് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ട് പോലും ഇവർ തുല്യതാ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. അതേ സമയം, ആറ്റിങ്ങല്‍ നഗരസഭാ പരിധിയിലും ചിറയിന്‍കീഴ് ബ്ലോക്ക് തലത്തിലും നിലവില്‍ 223 പഠിതാക്കള്‍ക്കാണ് സാക്ഷരത മിഷനിലൂടെ അധികൃതർ തുല്യതാ പഠനം ലഭ്യമാക്കുന്നത്.

English summary

Four students of the Municipal Literacy Mission in Attingal, Thiruvananthapuram have proved that age and challenges are not a barrier to education. Even years later, they completed their equivalency studies to enable them to pursue higher education, which had stalled in their busy art careers. At the same time, at the Attingal municipal limits and at the Chirayinkeezhu block level, the authorities are currently providing equality education to 223 learners through the Literacy Mission