ഐപിഎ എൻക്യുറ മീറ്റ് ഈ മാസം 11-ന് ദുബായിൽ നടക്കും

Subscribe to Oneindia Malayalam

ദുബായ് :ബിസിനസ് സംരംഭക വികസന വേദിയായ ഐ പി എ -യുടെ എൻക്യുറ മീറ്റ് ഈ മാസം 11 -ന് ദുബായ് ദേരയിലെ, പേള്‍ സിറ്റി സ്യൂട്ട്‌സ് ഹോട്ടലിൽ നടക്കും. വാണിജ്യസംരംഭകർക്ക് ഗുണകരമായ മേഖലകൾ പരിചയപ്പെടുത്തി വിത്യസ്ത ബിസിനസ് ആശയങ്ങളുടെ വരുംകാല പുരേഗതി ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ചടങ്ങാണ് എൻക്യുറ മീറ്റ്. പരിപാടിയുടെ ബ്രോഷർ പ്രകാശനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദുബായിൽ നടന്നു. പ്രമുഖ വ്യവസായിയും ആസ്റ്റർ ഡി.എം ഹെൽത്ത്കെയർ ചെയർമാനുമായ ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പൻ ബ്രോഷർ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. സി കെ മുഹമ്മദ് ഷാഫി അൽ മുർഷിദി ബ്രോഷർ ഏറ്റുവാങ്ങി .ഇന്റർ നാഷണൽ കൺസൾട്ടിംഗ് ഗുരു സന്തോഷ് ബാബുവാണ്‌ മീറ്റിന് നേതൃത്വം നൽകുക.'Winning without losing you' എന്ന തലകെട്ടിലാണ് പരിപാടി. സംരംഭകര്‍ക്ക് മികവും കാര്യക്ഷമതയും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിരവധി പദ്ധതികളാണ് ഐ പി എ ആവിഷ്‌കരിച്ചുവരുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചടങ്ങ് ഇവർ നടത്തുന്നത്.

English summary

IPA encura meet will be on 11th of this month at Dubai