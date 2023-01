Offbeat

oi-Vaisakhan MK

ചില കാര്യങ്ങള്‍ അങ്ങനെയാണ്, നമ്മള്‍ അന്വേഷിക്കുന്തോറും അത് നമ്മളെ ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും. നമ്മളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ആളുകള്‍ക്കും വലിയ ആവേശമായിരിക്കും. പക്ഷേ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ ചലഞ്ചില്‍ വിജയിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ? ശരിക്കും നമ്മളെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാന്‍ തുടങ്ങും. ഒപ്ടിക്കല്‍ ഇല്യൂഷന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ അങ്ങനെയാണ്.

പലവിധ രഹസ്യങ്ങള്‍ അതിനുള്ളില്‍ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് കണ്ടെത്തുക ഏതൊരാള്‍ക്കും കടുപ്പമേറിയ കാര്യമാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കണ്ണുകളാണ് ഇവിടെ രക്ഷനായി വരിക. കഴുകനെ പോലെ കാണാന്‍ കഴിവുള്ള കണ്ണുകളാണെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഈ രഹസ്യങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താം. അത്തരമൊരു ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്.

English summary

optical illusion: look at these viral pic, there is a cat inside it, can you find it in 9 secs