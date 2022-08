ഒരു കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് 47,000 രൂപ: ഈ മുട്ടയുടെ പ്രത്യേകത അറിയുമോ, എങ്കില്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കണം

International

oi-Swaroop Tk

ഒരു കോഴി മുട്ടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ നാട്ടില്‍ എത്ര രൂപ വരെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അഞ്ച് രൂപ , പോട്ടെ ഒരു പത്ത് രൂപ വരെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും . എന്നാല്‍ ഒരു കോഴി മുട്ടയ്ക്ക് 47,000 രൂപയെന്ന് കേട്ടാല്‍ നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുമോ . എന്നാല്‍ വിശ്വസിക്കണം. യു കെയിലെ ബ്രിസേ നോര്‍ട്ടനില്‍ താമസിക്കുന്ന അന്ന ബെല്ലിന്റെ വീട്ടിലെ കോഴിയുടെ മുട്ടയ്ക്കാണ് ഒന്നിന് 47000 രൂപ നല്‍കേണ്ടത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ . . . .

'ഇവന്മാർക്ക് പ്രാന്താണ്..! പരസ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ, കമ്മികൾ കേസുകൊടുക്കട്ടെ'; പിന്തുണച്ച് കോൺഗ്രസ്

തീരദേശ നിവാസികൾ മുൻകരുതൽ എടുക്കണം | *Weather

എനിക്ക് ചിരിയാണ് വന്നത്: ഇത് കേരളത്തിലെ അല്ല, തമിഴ്നാട്ടിലെ കുഴി; മറുപടിയുമായി കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍

English summary

Viral: Rs 47,000 per chicken egg and Do you know the specialty of this egg, must know