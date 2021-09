സമവായത്തിന് പിറകെ ഐഎൻഎലിൽ പ്രകോപനം; ഇത് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ വക... അണികളിൽ വൻ പ്രതിഷേധം

Kerala

oi-Binu Phalgunan

മലപ്പുറം/കോഴിക്കോട്: കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഇടപെട്ട് ഐഎൻഎലിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് 24 മണിക്കൂർ തികയും മുമ്പ് വീണ്ടും പ്രശ്‌നങ്ങൾ. മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലിന്റെ നടപടി സമവായ ചർച്ചകളിലെ ധാരണകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് അണികളുടെ ആരോപണം. കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ വാക്കുകൾക്ക് വില കൽപിക്കാത്ത നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്നും അണികൾ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഐഎൻഎൽ ദേശീയനേതൃത്വത്തെ അപ്രസക്തമാക്കിയ ഒത്തുതീർപ്പ്; അംഗീകരിക്കപ്പെടാതിരുന്നത് വഹാബിന്റെ ഒരു ആവശ്യം

മഞ്ചേരി നഗരസഭയിൽ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അംഗത്വ വിതരണം നടത്തി എന്നതാണ് ആക്ഷേപത്തിന് ആധാരമായ സംഭവം. ഐഎൻഎൽ വിട്ട് മുസ്ലീം ലീഗിനൊപ്പം പോയ ആൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രി സമവായത്തിലെ ധാരണകൾ അട്ടിമറിച്ച് അംഗത്വം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നും പ്രവർത്തകർ ആരോപിക്കുന്നു.

English summary

Local sentiments in INL against Minister Ahamed Devarkovil in Manjeri, as he allegedly breached reconciliation deals. As per reconciliation deal, the membership campaign should be continued under the supervision of a committee formed with the members of two factions.