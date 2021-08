ക്യാൻവാസുകളിലെ വരകൾക്കുമപ്പുറം ഇവർക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട്!!!

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ഇനി പറയുന്നത് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ചാണ്.കാവേരി, ഗംഗ, യമുന.വരകളിലൂടെ വർണ്ണ വിസ്മയം തീർക്കുകയാണ് നെടുമങ്ങാട് പുലിപ്പാറ സ്വദേശികളായ ഇവർ. ചിത്രങ്ങളിലെ സൂക്ഷ്മതയും കൃത്യതയുമാണ് ഈ സഹോദരിമാരുടെ ക്യാന്‍വാസിനെ വേറിട്ടതാക്കുന്നത്.എന്നാൽ, ക്യാൻവാസുകളിലെ വരകൾക്കപ്പുറം ഇവർക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട്. അത് വലിയ നിറപ്പകിട്ടാർന്ന ജീവിതമൊന്നുമല്ല.മൂന്ന് സഹോദരിമാരും അച്ഛനും അമ്മയും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്.

സാരിയില്‍ കൊന്നപ്പൂക്കളുമായി ഹണി റോസിന്റെ ഫോട്ടോഷൂട്ട്; ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചിരിക്കല്ലേയെന്ന് ആരാധകര്‍

ജീവിത പങ്കാളിയെ തേടുകയാണോ? കേരള മാട്രിമോണിയിൽ - രജിസ്ട്രേഷൻ സൗജന്യം!

English summary

The following is about three girls. What sets these sisters apart from the canvas is the precision and precision of the paintings. But they have a life beyond the stripes on the canvas. It is not a big life. The family of three sisters, father and mother is going through a big financial crisis.