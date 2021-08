കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ വ്യാപാരികൾ നട്ടം തിരിയുമ്പോൾ; ആത്മഹത്യകൾ തുടർക്കഥയാകുന്നു!!!

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്നുള്ള വ്യാപാരികളുടെ ആത്മഹത്യകൾ തുടർക്കഥയാവുന്നു.ഒന്നര മാസത്തിനിടെ മാത്രം കേരളത്തില്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് 21 പേരാണ്.തിരുവനന്തപുരം ഗൗരീശപട്ടത്തെയും പാലക്കാട്ടെയും ലൈറ്റ് ആന്‍ഡ് സൗണ്ട് ബിസിനസ് ഉടമകള്‍, തിരുവനന്തപുരം നന്തന്‍കോട്ടെ മൂന്നംഗ കുടുംബം, കോട്ടയത്ത് ആത്മഹത്യചെയ്ത സഹോദരങ്ങൾ, കൊല്ലം കൊട്ടിയത്തെ ബ്യൂട്ടിപാർലർ ഉടമ എന്നിവരെല്ലാം കൊവിഡിലെ ആത്മഹത്യായുടെ ഇരകളാണ്.

English summary

Traders' suicides continue to rise in the state following the Covid crisis. In Kerala alone, 21 people have committed suicide in a month and a half.