ചില ചിത്രങ്ങള്‍ എത്ര നോക്കിയാലും മതിവരാത്തതായിരിക്കും. കാരണം അത്രയേറെ സുന്ദരമായിരിക്കും ആ ചിത്രങ്ങള്‍. നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് അതുപോലൊരു ചിത്രമാണ്. ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് എത്ര നോക്കിയാലും നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം തോന്നും. ഇതൊരു ഒപ്ടിക്കല്‍ ചിത്രമാണ്. ഇതിനുള്ളില്‍ ഒരു രഹസ്യം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്.

അത് വേഗത്തില്‍ കണ്ടെത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ടാസ്‌ക്. ഇവിടെ കണ്ണുകളുടെ മികവാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം. അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ അളക്കുന്നതാണ്. വേഗത്തില്‍ കണ്ടെത്താന്‍ സാധിച്ചാല്‍ നമ്മുടെ ഇന്റലിജന്‍സ് പവര്‍ വളരെ ഉയര്‍ന്ന തലത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ആ ചിത്രം വിശദമായി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം....

