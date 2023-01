Offbeat

oi-Vaisakhan MK

നമ്മുടെ ചിന്തകള്‍ എത്രത്തോളം മികവിലെത്തും. പലപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടാതാവുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണിത്. നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചലഞ്ചുകള്‍ മികച്ചതാവുമ്പോള്‍ സ്വാഭാവികമായും, നമ്മുടെ ചിന്താശേഷിയും മികച്ചതാവും. എന്നാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ ചലഞ്ചുകളുടെ സങ്കീര്‍ണത നമ്മളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കി കളയും. എത്ര നോക്കിയാലും അതൊന്നും പരിഹരിക്കാന്‍ നമുക്ക് സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല.

ഈ ഘട്ടത്തില്‍ നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെയും, ചിന്താശേഷിയെയും നമ്മള്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഇത്തരം പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഒപ്ടിക്കല്‍ ഇല്യൂഷന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍. ഇന്ന് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ആ ചിത്രം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം....

optical illusion: what an interesting pic is this, there is a dog hiding in it, find it in 7 secs