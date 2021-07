ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ച ചാരപ്പണി; എന്താണ് 'പെഗാസസ്'? ആരുമറിയില്ല, കണ്ടെത്താന്‍ പ്രയാസം

Feature

oi-Binu Phalgunan

ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സുപ്രധന വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തപ്പെട്ടു എന്ന നിര്‍ണായക വിവരമാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വരുന്നത്. 2019 ല്‍ വാട്‌സ്ആപ്പ് വിവര ചോര്‍ച്ചയിലാണ് പെഗാസസ് എന്ന പേര് ആദ്യമായി ലോകശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ, വീണ്ടും പെഗാസസ് ചര്‍ച്ചയാവുകയാണ്.

പെഗാസെസ് ഫോൺ ചോർത്തൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്, അടിസ്ഥാനരഹിതമായ പ്രചാരണമെന്ന് കേന്ദ്രം

ഫോണിന്റെ ഉടമയ്ക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയാത്തവിധം ആണ് പെഗാസസിന്റെ ആക്രമണം എന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ 'ചാരസോഫ്റ്റ് വെയര്‍' ആക്രമണത്തിന് പിന്നില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ഗൂഢാലോചനയുണ്ടോ എന്ന സംശയവും ചിലര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പെഗാസസ്, എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം ? പരിശോധിക്കാം...

ഏഴ് വർഷങ്ങൾ, 252 കോടി രൂപ, പതിനായിരം യൂണിറ്റുകൾ ; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തൊഴിൽദാന പദ്ധതിയും കേരളവും

മണ്ടേല... ഗാന്ധിയോടോ ബോസിനോടോ അല്ല, അംബേദ്കറോട് കൂടുതൽ ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ഇതിഹാസജീവിതം

'ഞാനപ്പഴേ പറഞ്ഞതാ വല്ല പദയാത്രയും മതിയെന്ന്', ലൈവിനിടെ ഷാഫി പറമ്പിൽ; ട്രോൾപ്പൂരം

ജീവിത പങ്കാളിയെ തേടുകയാണോ? കേരള മാട്രിമോണിയിൽ - രജിസ്ട്രേഷൻ സൗജന്യം!

English summary

What is Pegasus? How it works on smartphone and who all are using this? Know all about Pegasus.