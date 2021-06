ശോഭ വിശ്വനാഥൻ കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്; സംഭവങ്ങൾ 'വൺ ഇന്ത്യയോട്' തുറന്ന് പറഞ്ഞ് യുവ സംരംഭക

Interview

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: യുവസംരംഭകയുടെ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്ന് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയ കേസില്‍ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. പ്രണയാഭ്യർഥന നിരസിച്ചതിന്റെ വൈരാഗ്യമായിരുന്നു സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തി. ശോഭ വിശ്വനാഥൻ്റെ സുഹൃത്താണ് വീവേഴ്സ് വില്ലേജ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ കഞ്ചാവെത്തിച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരം വഴയില സ്വദേശിയായ ശോഭ മാസങ്ങൾ നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ തൻ്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിച്ചത്. സിനിമസ്റ്റൈലിനെ പോലും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു സംഭവവികാസങ്ങൾ.

English summary

A turning point in the cannabis seizure case from a young entrepreneur's institution. The crime branch found that the incident was due to resentment over the rejection of the love proposal. Sobha Viswanathan's friend brought cannabis to Weavers Village.