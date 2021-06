സർക്കാരും സിപിഎമ്മും പ്രതിക്കൂട്ടിലായതോടെ രാജി: ജോസഫൈനെതിരെ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ

Interview

വനിത കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫൈൻ്റെ രാജി വൈകിയെങ്കിലും ഉചിതമായ തീരുമാനമെന്ന് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ എംഎൽഎ. ജോസഫൈൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തോടെ സ്ത്രീകളിൽ വനിതാകമ്മീഷനുള്ള വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു. നിരവധി തവണ വിവാദ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയിട്ടും പാർട്ടിയും സർക്കാരും അവരെ സംരക്ഷിച്ചുവെന്നും ഷാനിമോൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ സ്വമേധയ രാജിവയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ 'വൺ ഇന്ത്യ'യോട് പറഞ്ഞു. വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം പ്രതിനിധി അഭിജിത്ത് ജയൻ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ.

Although the resignation of MC Josephine, chairperson of the Women's Commission, was delayed, Shanimol Usman, MLA, said that it was an appropriate decision.