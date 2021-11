Ernakulam

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ധനവില വർദ്ധനക്കെതിരെ കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയ വഴിതടയൽ സമരത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച സംഭവത്തിൽ ജോജു ജോർജ്ജിനെതിരെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് എംഎൽഎമാർ. അഹങ്കാരത്തിന് കയ്യും കാലും വച്ച ആളാണ് ജോജുവെന്ന് കെ ബാബു പറഞ്ഞപ്പോൾ വിഷയത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ പൊലീസ് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് അൻവർ സാദത്ത് ആരോപിച്ചു. ജോജുവിനെതിരെ നിയമസഭയിലാണ് ഇരുവരും രൂക്ഷവിമർശനങ്ങൾ നടത്തിയത്.

English summary

The MLAs reacted harshly against Joju George in the incident where the Congress protested against the road block agitation in Kochi against the fuel price hike