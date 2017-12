പാകിസ്താനിൽ സിഖുകാരെ മതംമാറ്റുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്; വിഷയം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം

ദില്ലി: പാകിസ്താനിൽ സിഖുകാരെ നിർബന്ധിത മതം മാറ്റത്തിന് വിധേയരാക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. വിഷയം ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് വ്യക്തമാക്കി. പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ്ങാണ് വിഷയം മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത്.

We will take this up at the highest level with Government of Pakistan. @IndiainPakistan Sikh community in Hangu ‘being forced to convert’ https://t.co/HiWuVmBzbj

Request @SushmaSwaraj ji to take up this issue with Pakistan. We cannot allow the Sikh community to be victimised in such a manner. It’s our duty to help protect the Sikh identity and the @MEAIndia should pursue the matter at the highest levels.https://t.co/sRFjV1pk5Q