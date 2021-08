180 രാജ്യങ്ങളിലെ മൊബൈൽ റീച്ചാർജ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച അത്തപ്പൂക്കളം

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: മൊബൈൽ റീച്ചാർജ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പൂക്കളമൊരുക്കുന്ന ഒരു തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയെ പരിചയപ്പെടാം ഇനി. കുന്നുകുഴി സ്വദേശിയായ വിൻസെൻ്റ് ഗോമസാണ് 180 ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച മൊബൈൽ റീചാർജ് കാർഡുകൾ കൊണ്ട് അത്തപ്പൂക്കളം ഒരുക്കുന്നത്.അത്തം മുതൽ തിരുവോണം വരെയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പൂക്കളമൊരുങ്ങി. മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്ന ബിപിഎൽ കാർഡ് മുതൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ലൈക്കാട്ടിൽ കാർഡ് വരെ വിൻസൻ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന അത്തപ്പൂക്കളത്തിൽ കാണാം.

English summary

Now you can meet a Thiruvananthapuram native who prepares flowers using mobile recharge cards. Vincent Gomez, a native of Kunnukuzhi, prepares Athappookkalam with mobile recharge cards collected from more than 180 countries. From the BPL card that was initially available on the mobile phone to the Likatil card from Africa, you can see it in Vincent's Athappookkalam.