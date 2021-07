Kerala

കോഴിക്കോട്: വയനാട് എന്ന് കേൾക്കുന്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രകൃതി രമണീമായ ഒരു ടൂറിസം സ്പോട്ട് എന്നായിരിക്കും പലർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്കെത്തുന്ന ചിത്രം. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു ചിത്രത്തിൽ ഒതുക്കാവുന്ന ഇടമല്ല വയനാട്. ചരിത്രപരമായും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ വയനാടിനുണ്ട്.

എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് വയനാടിന് അത് അർഹിക്കുന്ന പ്രധാന്യം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ്. വയനാടിന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചും കേരളത്തിലെ ജൂതസാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം വിശദമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള അബ്രഹാം ബെൻഹർ അക്കാര്യം ചോദിക്കുന്നുമുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയചരിത്രത്തിലെ മറക്കാനാകാത്ത ഒരു ഏടുകൂടിയാണ് ബെൻഹറിന്റെ ജീവിതം. അദ്ദേഹം വൺഇന്ത്യയുമായി പങ്കുവച്ച കാര്യങ്ങൾ...

Why Edakkal caves are not included in UNESCO's world heritage list? Abraham Benhar asks... He says that, the Edakkal Caves have that much historical importance.