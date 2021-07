ബീവറേജസിൽ 'പത്തുകൽപനകൾ' ! കൂടാതെ പണം അടച്ച് ബുക്ക് ചെയ്താൽ പ്രത്യേക കൗണ്ടറും... ഇനി തിക്കുംതിരക്കും വേണ്ട

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവില്‍പന സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷേപങ്ങള്‍ ഒരപാടുയരുന്ന സമയമാണ്. എന്തായാലും ബാറുകള്‍ വഴിയുള്ള മദ്യ വില്‍പന തുടങ്ങാന്‍ ആയി എന്നത് ഒരുപരിധി വരെയെങ്കിലും ബീവറേജസ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിലെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാന്‍ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്തായാലും മദ്യ വിതരത്തിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാന്‍ പുതിയൊരു മാര്‍ഗ്ഗം മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനൊപ്പമാണ് ബീവറേജസ് കോര്‍പ്പറേഷന്റെ വകയുള്ള 'പത്ത് കല്‍പനകള്‍'. പരിശോധിക്കാം...

English summary

Liquor will be sold through special counters for those who payed in advance, other moves to avoid rush in liquor shops.