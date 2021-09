ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയുടെ കാലാവധി സർക്കാർ നീട്ടി

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന്റെയും വാഹന രജിസ്‌ട്രേഷന്റെയും കാലാവധി രണ്ട് മാസം കൂടി നീട്ടി നൽകിയതായി ഗതാഗതമന്ത്രി ആന്റണി രാജു. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, വാഹന രജിസ്‌ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഫിറ്റ്‌നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പെർമിറ്റ് മുതലായ രേഖകളുടെ കാലാവധി ഈ വർഷം നവംബർ മുപ്പത് വരെ നീട്ടി നൽകിയതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

Transport Minister Antony Raju has said that the validity of driving license and vehicle registration has been extended by two months