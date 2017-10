നിർബന്ധിച്ച് മദ്യം കഴിപ്പിച്ചു, മർദ്ദനം... സിഇടിയിൽ റാഗിങ്, ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കാനാകാതെ വിദ്യാർത്ഥികൾ

By: Akshay

റാഗിങ് തടയാന്‍ സുപ്രീംകോടതിയുടെയും ഹൈക്കോടതിയുടെയും മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ റാഗിങ്ങിലേര്‍പ്പെടുന്നവരും റാഗിങ്ങിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരും കേരളത്തിലെ റാഗിങ്വിരുദ്ധ നിയമ (The Kerala Prohibiiotn of Ragging Act, 1998) പ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹരാണ്.

English summary

Three students suspended in Trivandrum College of Engineering