എങ്ങുമെത്താതെ നെയ്യാറ്റിൻകര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വികസനം; അടിസ്ഥാന സൗകര്യമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി യാത്രക്കാർ

Thiruvananthapuram

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: തെക്കൻ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലൊന്നാണ് നെയ്യാറ്റിൻകര സ്റ്റേഷൻ. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ദിനം പ്രതി അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന ജനങ്ങളാണ്. വേണ്ടത്ര നവീകരണങ്ങളോ വികസനമോ നടത്താതെ താലൂക്ക് കേന്ദ്രമായ സ്റ്റേഷനെ അവഗണിക്കുന്നതായാണ് ആക്ഷേപം.

റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണുള്ളത്.എന്നാൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് മാത്രമേ മേൽക്കൂരയുള്ളൂ. മറ്റൊന്നിന് മേൽക്കൂര പേരിന് മാത്രം. മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് നിരന്തരം കഷ്ടപാടനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ദുരിതം ചെവിക്കൊള്ളാൻ ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെ പക്ഷം.

English summary

Neyyattinkara station is one of the important railway stations in South Kerala. About 500 people a day depend on the railway station, which operates without infrastructure development. It is alleged that the taluk center station is being neglected without adequate renovations or development.