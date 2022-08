യുഎഇയില്‍ ആണോ നിങ്ങള്‍; തൊഴില്‍ നിരോധനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാമോ, അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങള്‍

Nri

oi-Swaroop Tk

ദുബായ്: നിങ്ങള്‍ യു എ ഇയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കില്‍, രാജ്യത്തെ തൊഴില്‍ നിയമം ലംഘിക്കുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തൊഴില്‍ നിരോധനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നിരുന്നാലും, നിയമമനുസരിച്ച്, ഒരു വര്‍ഷത്തെ തൊഴില്‍ നിരോധനത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ചില വിഭാഗം തൊഴിലാളികളുണ്ട്.

ദേ...പെൺകടുവ; അശ്വതി ചേച്ചീ..നിങ്ങൾ പൊളിയാണ്, വൈറൽ ചിത്രങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകർ

നിരോധനത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെ വിഭാഗങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണ്, നിയമപ്രകാരം നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുന്ന വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്? അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം...

'ഇന്നത്തെ ഹിസ്റ്ററി പരീക്ഷ എഴുതാനാവില്ല'; കാരണം സണ്ണി ലിയോണ്‍; വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കുറിപ്പ്

'പാക്കിസ്ഥാനോട് കൂറുപുലർത്തുന്ന ജലീലിനെ മഹാനാക്കിയത് പിണറായി ചെയ്ത പാപം'; ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ്

മങ്കിപോക്‌സിന് വാക്‌സിനുണ്ടാകുമോ? പ്രതികരണവുമായി സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് |*India

English summary

Are you in UAE; Do you know about job ban and should know these things