ചില ചിത്രങ്ങള്‍ കാണുമ്പോള്‍ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട്. കാരണം അതിന്റെ മനോഹാരിതയാവാം. ചിലപ്പോള്‍ അത്രയ്ക്കും മികച്ചൊരു ചിത്രം കണ്ടത് കൊണ്ടാവാം സന്തോഷം. എന്നാല്‍ ചിലത് അങ്ങനെയായിരിക്കില്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വ്യക്തിയെ ചലഞ്ച് ചെയ്ത് കളയും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒപ്ടിക്കല്‍ ചിത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്.

ഇവ വളരെ മനോഹരമായ ചിത്രമാണ്. അത് മാത്രമല്ല അത് നമ്മളെ ചലഞ്ചും ചെയ്യും. ഇതിനുള്ളില്‍ എന്തോ ഒരു വലിയ കാര്യം ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളില്‍ കണ്ടെത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഇന്റലിജന്റ് പവറിനെ അളക്കാന്‍ ഈ ചലഞ്ച് സഹായിക്കും. ചിത്രം ആദ്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ച് നോക്കാം....

optical illusion: is that a forest like santa claus, an eagle in this pic, can you find it in 9 secss