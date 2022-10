Offbeat

oi-Alaka KV

പലപ്പോഴും സോഷ്യല്‍മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലേ. പല പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടേയും സ്ഥാപനങ്ങളുടേയുമൊക്കെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ പിന്നില്‍ വലിയ ഹാക്കര്‍മാരുണ്ടാവാറുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടുകളും ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. അത്തരം ഹാക്കിംഗിന് പിന്നിലെ പ്രധാനമായ ഒരു കാരണം വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പാസ് വേഡുകളാണ്.

നമ്മുടെ ചില ഡീറ്റേയ്‌സ് അറിഞ്ഞാല്‍ തന്നെ അതില്‍ നിന്ന് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യാന്‍ പറ്റാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ഓര്‍ത്ത് വെക്കാനായി നമ്മുടെ പേരും അതിന്റെ കൂടെ ചില നമ്പറുകളും അല്ലെങ്കില്‍ ജനന തീയതിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പാസ് വേഡ് ആയി വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എളുപ്പത്തില്‍ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും. അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു സര്‍വേയില്‍ ഏറ്റവും ദുര്‍ബലമായ ചില പാസ് വേഡുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത്തരം പാസ് വേഡുകൾ സെക്കന്റുകൾ കൊണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് റിസേർച്ചിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത്.

English summary

Research Revealed the list of weakest password which can be cracked with in seconds of time, here is the list