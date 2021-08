മഹാബലിയായി 'പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്'; ഓണാഘോഷം കെങ്കേമമാക്കി കള്ളിക്കാട്

Onam

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ മലയോര ഗ്രാമമായ കള്ളിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഇക്കുറി നടന്ന ഓണാഘോഷം കണ്ടാൽ ആരുമൊന്ന് ഞെട്ടി പോകും. പഞ്ചായത്തിലെ ഓണാഘോഷത്തിന് നിറപകിട്ടാർന്നെത്തിയ മഹാബലിയെ കണ്ടാണ് പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരും ആഘോഷ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുമൊക്കെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഞെട്ടിയത്. വ്യത്യസ്ത ഓണാഘോഷം നടക്കാറുള്ള കള്ളിക്കാട് മഹാബലി വേഷം കെട്ടിയത് മറ്റാരുമല്ല, സാക്ഷാൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ് തന്നെ. ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മത്സരിച്ച് പഞ്ചായത്തിൽ താമര വിരിയിച്ച പന്ത ശ്രീകുമാറാണ് 'മാവേലി പ്രസിഡൻ്റായി' മാറിയത്.

English summary

No one would be shocked to see this year's Onam celebrations in Kallikad Grama Panchayat, a hilly village in Thiruvananthapuram. Panchayat employees and members of the celebration committee were literally shocked to see Mahabali in full swing for the Onam celebrations in the panchayat.