ജലീലിന്റെ പ്രതികാരം! ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രം? ലീഗിന് പിറകേ ജലീല്‍ ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ എന്ത് സംഭവിക്കും...

oi-Binu Phalgunan

മുസ്ലീം ലീഗില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന് മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായി മാറിയ ആള്‍ ആണ് കെടി ജലീല്‍. മുസ്ലീം ലീഗ് പിളര്‍ത്തി ഐഎന്‍എല്‍ ഉണ്ടാക്കിയ ഇബ്രാഹിം സുലൈമാന്‍ സേട്ടിനോട് പോലും ലീഗിന് അത്രയേറെ പകയുണ്ടായിക്കാണില്ല. എന്നാല്‍, ജലീലിനെ കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ വടികളും എടുത്ത് അടിക്കുവാന്‍ മുന്നില്‍ നിന്നത് മുസ്ലീം ലീഗ് ആയിരുന്നു.

മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ അടിവേരിളക്കാന്‍ കെടി ജലീല്‍; പാണക്കാട് തങ്ങളെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തു, കാരണം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി

വെട്ടിലായി ലീഗ്; ഹൈദരലി തങ്ങള്‍ക്ക് വീണ്ടും നോട്ടീസ്, വെള്ളിയാഴ്ച ഹാജരാകണം, തങ്ങള്‍ ആശുപത്രിയില്‍

ആ പകയുടെ പിന്നില്‍ മുസ്ലീം ലീഗ് വിട്ട് എല്‍ഡിഎഫില്‍ ചേക്കേറി എന്നത് ഒരു പ്രധാന കാരണമേ അല്ല എന്ന് വേണം വിലയിരുത്താന്‍. മുസ്ലീം ലീഗിന് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടികളില്‍ ഒന്ന് സമ്മാനിച്ച്, അപരാജിതനായി ഇപ്പോഴും ജലീല്‍ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നതാണ് കാരണം. അഞ്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ എന്റെ പിറകിലായിരുന്നെങ്കില്‍, ഇനി ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ പിറകിലുണ്ടാകുമെന്ന കെടി ജലീലിന്റെ വെല്ലുവിളി വെറുതെയാകാന്‍ ഇടയില്ല. ആദ്യ വെടി അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

English summary

KT Jaleel started his revenge! What will happen to Muslim League there after? Last five years, Jaleel was haunted by Muslim League's allegation. Now the clock turned around.