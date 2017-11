കൊറിയയിലെ അറുപത്തി ഒൻപത്... എന്താണീ വദനസുരതം.. എന്താണതിന്റെ ചരിത്രം.. എല്ലാം വിശദമായി!!

തോന്നിയത് പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല

"ചേട്ടൻ ചുമ്മാ പുളു പറയാതെ... ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉഭയസമ്മതത്തോടെ ബെഡ്‌റൂമിൽ എന്തുചെയ്യുന്നു എന്നതിന് ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ മാത്രം മണ്ടന്മാർ ഈ ലോകത്തുണ്ടോ?" "ഉണ്ടോന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. അതെവിടെ ?, യൂറോപ്പിലോ. അതിന് അനിയൻ യൂറോപ്പിൽ ഒന്നും പോകേണ്ട. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം ഒന്നെടുത്ത് വായിച്ചാൽ മതി. Section 377 Unnatural offences: Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine."