Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: മുൻ ധനമന്ത്രി കെ എം മാണി അഴിമതിക്കാരനാണെന്ന് സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എൽഡിഎഫിൽ തുടരണോയെന്നതിൽ ആലോചന വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. ഇതിൽ, കേരള കോൺഗ്രസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണം. ജോസ് കെ മാണിയും കൂട്ടരും ഇക്കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷനേതാവ്.

കെ എം മാണിയുടെ മകൻ ജോസ് കെ മാണി നയിക്കുന്ന പാർട്ടിയെ ചുവപ്പു പരവതാനി വിരിച്ച് സ്വീകരിച്ചതാണ് ഇടതുമുന്നണി.ആദര്‍ശധീരന്മാരും പുറത്ത് നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ അഴിമതിക്കാരനാകുന്നതുമാണ് പതിവ് രീതി. കെ എം മാണിയെ കൂടെ നിർത്തിയിട്ടും ഇടതുമുന്നണി അപമാനിച്ചു.- വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.

ഇടതുമുന്നണിയിൽ തുടരണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് കേരള കോൺഗ്രസാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കൾ തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ. കെഎം മാണി അഴിമതിക്കാരനായിരുന്നതായി സർക്കാർ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കണോയെന്ന് നേതൃത്വം പുനരാലോചന നടത്തണം - പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വ്യക്തമാക്കി.

English summary

Opposition leader VD Satheesan has demanded that the Kerala Congress stay in the LDF as the government has made it clear in the Supreme Court that former finance minister KM Mani is corrupt. In this, the Kerala Congress should state its position. VD Satheesan said that he hoped that Jose K. Mani and others would comment on the matter.