വഞ്ചിയൂർ കോടതി വളപ്പിൽ അഭിഭാഷകർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അക്രമിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: വഞ്ചിയൂർ കോടതി വളപ്പിൽ അഭിഭാഷകർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചു. ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ്റെയും വഫ ഫിറോസിൻ്റെയും ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനിടെയാണ് അക്രമം. സിറാജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ടി ശിവജികുമാറിന് സംഭവത്തിൽ മർദ്ദനമേറ്റു. തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും പ്രസ് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഐഡി കാർഡും മൊബൈൽ ഫോണും അഭിഭാഷകർ പിടിച്ചുവാങ്ങി. മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെ എം ബഷീറിനെ കാറിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് വഫയും ശ്രീറാമും കോടതിയിൽ ഹാജരാകാനെത്തിയത്.

Lawyers attack journalists at Vanchiyoor court premises The violence erupted while filming IAS officer Sriram Venkataraman and Wafa Firoz. Siraj photographer T Shivajikumar was assaulted in the incident. The lawyers seized the identity card, press accreditation ID card and mobile phone.