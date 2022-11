Kerala

oi-Alaka KV

കൊച്ചിയിൽ കാറിനകത്ത് യുവതി കൂട്ട ബലാത്സം​ഗത്തിന് ഇരയായ വാർത്ത ഞെട്ടലോടെയാണ് കേരളം കേട്ടത് ..19 വയസ്സുകാരിയാണ് കൂട്ട ബലാത്സം​ഗത്തിന് ഇരയായത്. ഈ പെൺകുട്ടി മോഡൽ കൂടിയാണ്. വാഹനത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു പ്രതികൾ പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി ബലാത്സം​ഗം ചെയ്തത്. വാർത്ത കേട്ട് ഞെട്ടൽ മാറുന്നതിന് മുമ്പ് സംഭവത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്.

പെൺകുട്ടിയെ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം ആണ് ഇവർ ബലാത്സം​ഗത്തിന് ഇരയാക്കിയതെന്ന വിവരമാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ബാറിൽ കുഴഞ്ഞുവീണപ്പോൾ സഹായിക്കാനെന്ന വ്യാജേന എത്തിയവരാണ് യുവ മോഡലിനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തത്. യുവതിയെ താമസസ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാം എന്ന് പറ‍ഞ്ഞ് വാഹനത്തിൽ കയറ്റിയ ശേഷമായിരുന്നു കൂട്ട ബലാത്സംഗം.

English summary

Model gang-raped in Kochi; More details of the crime are out, here is how she was cheated by friends