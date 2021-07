തലസ്ഥാനത്തെ പെൺവാണിഭ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ....

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ഒരിടവേളയ്ക്കു ശേഷം വീണ്ടും സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്ത് പെൺവാണിഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ സജീവമാകുന്നതായി സൂചന.ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളായ തമ്പാനൂർ,​ കിഴക്കേകോട്ട,​ പാളയം,​ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നിവടങ്ങളിലാണ് റാക്കറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം. കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ പൊലീസ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതോടെയാണ് പെൺവാണിഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇത് മുതലെടുക്കുന്നത്. പൊലീസ് റെയ്ഡുകൾ ശക്തമാക്കിയതോടെ പുതിയ ഒളിത്താവളങ്ങൾ തേടുകയാണ് തലസ്ഥാനത്തെ ഇത്തരം റാക്കറ്റുകൾ.

English summary

After a while, there are indications that prostitution centers are active again in the state capital. The prostitution centers are taking advantage of this as the police focus on Covid defense.