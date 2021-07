ഐഎൻഎൽ ഇടതുമുന്നണിയിൽ നിന്ന് പുറത്താകുമോ; ഒപ്പം നിർത്തുന്നതിൽ സിപിഐക്കും യോജിപ്പില്ല

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: പരസ്പരം തമ്മിൽത്തല്ലി അടിച്ചു പിളർന്ന ഐഎൻഎൽ ഇടതുമുന്നണിയിൽ നിന്ന് പുറത്താകാൻ സാധ്യത. രണ്ടു പക്ഷമായി നിന്നാൽ ഐഎൻഎല്ലിന് ഇടതുമുന്നണിയിൽ തുടരുക ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങളിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. ഐഎൻഎല്ലിനെ മുന്നണിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനോട് സിപിഎമ്മിന് പുറമേ സിപിഐക്കും താൽപര്യമില്ല. അതേസമയം, മുന്നണിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ടിവരുമെന്ന് എൽഡിഎഫ് ഇവരോട് ഔദ്യോഗികമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നതാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ.

പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ആരാധകർക്ക് കൈ നിറയെ സർപ്രൈസുകൾ നൽകി ദുല്‍ഖർ സൽമാൻ

ജീവിത പങ്കാളിയെ തേടുകയാണോ? കേരള മാട്രിമോണിയിൽ - രജിസ്ട്രേഷൻ സൗജന്യം!

English summary

The INL, which has been at loggerheads with each other, is likely to exit the Left Front. On both sides, it will be very difficult for the INL to stay on the Left Front in the days to come. Apart from the CPM, the CPI (M) has no interest in keeping the INL at the forefront. At the same time, there are indications that the LDF has not officially told them that it will have to leave the front.