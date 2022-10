' 3 കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ പെട്ടി ഓട്ടോയില്‍ കിടക്കും, ഞാന്‍ താഴെ, ഉറക്കം വരില്ല'; ജീവിതം പറഞ്ഞ് നസീര്‍

Kollam

oi-Alaka KV

പെട്ടി ഓട്ടോയ്ക്കുള്ളില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നസീറിന്റെയും മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടേയും ജീവിതം നോവോടെയാണ് മലയാളികൾ കേട്ടത്. നസീറിന്റെ സങ്കടജീവിതം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ കുട്ടികളെ ചൈല്‍ഡ്‌ലൈന്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്..മക്കള്‍ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് എത്തിയ ആശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും എത്രകാലം ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ വിട്ടുനില്‍ക്കുമെന്ന സങ്കടവും ഈ പിതാവിന് ഉണ്ട്..

തന്റെ ജീവിതത്തില്‍ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ പെട്ടി ഓട്ടോയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ജീവിതം എത്തിയെന്നും പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം. തന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം വണ്‍ ഇന്ത്യ മലയാളത്തോട് പങ്കുവെച്ചു. അമ്മ ഇട്ടിട്ടുപോയ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നാല്‍ കഴിയുംപോലെയാണ് ഈ പിതാവ് ഇത്രയും കാലം നോക്കിയത്....

English summary

Kollam, Naseer, who lived in an auto with three children, opens up about what happened to his life, goes viral